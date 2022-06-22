由自遊再升團隊開發、宇峻奧汀攜手發行的療癒解謎新作《蔓不生長 Antivine》今（22）日公開Steam頁面。

《蔓不生長 Antivine》是一款奇幻風格的敘事解謎遊戲，玩家如轉動水晶球般觀察、行動，並跟隨森旭與沐梅一同在各種地圖之間穿梭冒險。透過左右滑動、改變場景視角，可以觸發意想不到的效果，突破充滿巧思的關卡，逐步找尋真相。

《蔓不生長Antivine》 | 遊戲玩法PV | 自遊再升Regeneration

 充滿可能性的優秀作品持續進化中

該作品前身為南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系的學生團隊「自由再生」的畢業製作，曾獲 2020 放視大賞遊戲類（行動遊戲創作組）金獎等殊榮，創下應屆畢業生在國內遊戲類創作競賽中囊獲三金的輝煌記錄，之後持續獲得許多獎項，並於2021年獲得宇峻奧汀科技注資合作，支持遊戲新創開發，幫助團隊將其優秀遊戲作品完善，推向大眾視野。

 探索自然環境與生命的世界觀與清新療癒的風格

隨著生命不斷消亡、人類與環境之間相互迫害，負面能量不斷侵擾。直到某天，人類產生了變異，無樹枝枒從身體竄出，從此，人類一旦「植化」後便會回歸自然，並產出糧食供給後代，成為全新的平衡。而主角森旭在迎來成年禮之際，仍然沒有冒出枝枒的徵兆……

玩家在《蔓不生長 Antivine》遊戲過程中可以接觸到清新療癒的場景、物件，跟隨角色改變視角體驗情境解謎，引發漣漪效應，在逐步推進劇情的過程中，亦能夠細細品味角色互動與環境交流之間產生的醍醐味。

不同角色一起前進時會需要合作

透過角色之間的對話了解世界觀

《蔓不生長 Antivine》體驗版預計於今年七月開放搶先試玩。未來也有多語言版本以及多平台的規畫，團隊將會不斷釋出研發與活動資訊，分享小彩蛋與更多精彩有趣好玩的話題。

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