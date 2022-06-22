桃園市原訂7月起全面改用可透視垃圾袋，豈料造成基層里長、民眾等人反彈，為此宣導期再延長半年，訂於明年元旦上路。不過市長鄭文燦22日於市政會議時卻突然「喊卡」，強調該政策目的是要宣導分離廚餘，而非使用透明垃圾袋。

市府4月試行可透視垃圾袋政策，向民眾宣導將拒收黑色、深色等不可透視垃圾袋，正式上路後違規者恐挨罰1200至6000元罰鍰。因未先與基層里長溝通，許多里長早已購買大批黑色垃圾袋，造成反彈、罵聲連連，工作報告時也有多名市議員呼籲市府應傾聽民意。

經多方反映後，環保局將宣導期拉長半年，決議明年元旦再正式實施，豈料鄭文燦22日宣布取消。鄭文燦表示，可透視垃圾袋的政策目的是要分離廚餘，鼓勵民眾自主做好垃圾分類，使廚餘分離，而不是必須要使用透明垃圾袋。

基層里長痛批，先前推出時沒有和大家商量，經反映後原本通知要延期至明年正式施行，讓各里將黑色垃圾袋用完，現在又不想得罪人，政策朝令夕改，無端徒增民眾困擾。市議員黃婉如則說，政府應該一開始就想好政策要如何施行，原先說要延長宣導期，現在又突然全喊卡，不跟民眾說清楚難怪會再度引起抱怨。

鄭文燦說，廚餘分離出來後，主要可以用來養豬、堆肥以及到生質能中心做厭氧消化，呼籲市內店家、餐廳及小吃店配合。除了宣導廚餘分離外，去年10月1日起於龜山區龍華里及迴龍里、八德區大仁里與大明里辦理專用垃圾袋試辦計畫，防止鄰近新北市的區域有垃圾越界亂丟的問題。兩者都請環保局密切追蹤，蒐集好相關數據資料後，待下任市長綜合考量再決議是否繼續推行。

環保局補充，可透視垃圾袋政策主要想提高廚餘回收量，強化民眾垃圾分類觀念，今年1月起開始宣導生熟廚餘全回收，整體回收量能較去年12月未宣導前，回收量提升40％，顯示民眾配合度良好。至於專用垃圾袋試辦計畫歷經7個月執行，試辦地區平均每月減少約100公噸垃圾，整體垃圾量減少近2成，有非常顯著的減量成效。