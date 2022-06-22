安婕希今朝聖角落小夥伴10週年展。（羅永銘攝）

安婕希今朝聖角落小夥伴10週年展。（羅永銘攝）

安婕希今(22日)出席「角落小夥伴10週年展~全員窩起來~記者會」，興奮直呼現場真的超級可愛！非常開心竟然不用到日本就可以直接在台灣看到角落小夥伴10週年的展出，笑說「自己跟角落小夥伴很像，沒事就喜歡窩在角落。」疫情期間她很努力讓自己當個「一線歌手」，兩天就會快篩一次，笑說爸爸有給她很多快篩劑，自己還算是快篩富翁。

安婕希除了工作外幾乎不出門，最長5天沒有踏出家門！但因為工作前都要快篩，她表示已經用掉一箱的快篩劑，鼻子似乎已經篩到沒有感覺了，但幸好都是一線，今天才能來到這裡參與這麼療癒可愛的展出。她也透露暑假除了將推出新單曲，也將發行自己寫的新書，公開自己十年來的星路歷程，「在寫的當下覺得自己赤裸裸的！這是第一次跟大家分享這麼私密的心情，大家可以期待一下」。

她今朝聖展覽，分享自己最喜歡角落小夥伴就是害羞的貓！因為自己很喜歡貓，也覺得跟貓的個性很像，「因為他很喜歡吃東西，我自己也超喜歡吃東西的」，笑說自己跟牠一樣害羞內向，最後呼籲大家一定要來這個超療癒超愛的角落小夥伴10週年展。

角落小夥伴10週年將在松山文創園區盛大開展，邀請角落粉絲朋友們一起全員窩起來！6／23-9／11展開一段溫馨的角落之旅。購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。