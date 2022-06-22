交通部振興國旅補助將於7月15日上路，民眾於周日至周四入住合法旅宿，每房每晚最多可補助1300元，DoMo集團旗下的宜蘭DoMo民宿推出暑期優惠方案，7月15日至9月30日每逢周四可享免費包棟；周日至周三也能享有8人成行3天2夜免費包棟的優惠方案，僅收清潔費2000元。

DoMo集團表示，響應振興國旅補助7月15日即將上路，宜蘭DoMo民宿將推出限時免費包棟民宿優惠方案，該棟民宿有4個房間，7月15日至9月30日逢周四，只要4人使用振興補助1300元，即可享受包棟，等於免費入住。

沒搶到周四優惠的旅客，可選擇周日至周三8人成行3天2夜的方案，8人使用1300元旅遊補助可包棟2天，並收清潔費2000元。DoMo集團指出，7月4日下午2時起，將於臉書開放報名連結預訂。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，原則上對旅客仍採信任原則，但為了保障訂房權益，訂房時會事先索取信用卡授權書，比照飯店入住時採「信用卡預先授權」方式，收取保證訂金但不請款，避免旅客預訂後卻No show，一旦發生就會依照定型化契約規範處理，同時透過旅客資料也能知道旅客是否重複申請。

宜蘭DoMo民宿位於宜蘭縣員山鄉，2018年獲觀光局評選為「好客民宿」，2017年該集團榮獲行政院國發基金的投資，預計今年8月股票公開發行。