國民黨立院黨團總召曾銘宗曾踢爆，去年中央政府的宣導經費規模高達20億，預算佔比過高外，擔心納稅人血汗錢被拿去養網軍，要求審計部查明有無不法。不料，行政院主計總處今年反而大幅放寬各部會明年度「辦理媒體政策及業務宣傳」預算編列範圍，立委質疑執政黨巧立名目「擴編」網軍，並藉此透過約聘引入網軍，化整為零「全面進駐」政府部門。

每年2、3月間，主計總處都會提供各部會有關中央政府總預算編列參考手冊，手冊有如編列預算時的「聖經」，但國民黨立委徐志榮卻踢爆，主計處的112年中央政府總預算編製手冊，首度開放「臨時人員酬金」、「房屋建築及設備費」、「對外捐助」、「對國內團體捐助」、「對私校獎助」等業務項目中，也能編列「辦理媒體政策及業務宣導」預算，十分罕見。

他說，上述幾項業務項目分屬於各部會，各部會也原都有「媒體政策與業務宣導」預算，試問臨時人員與民眾何關，有限的資源該在民生所需的刀口上，但主計總處都「開口了」，各部會怎可能不辦？另方面，立院下會期是「選戰會期」，有可能提前停會，朝野恐無暇仔細審查中央政府預算，選後審查時間所剩無幾，席次不如人的在野黨，若想防堵「政府內宣預算兼養網軍」恐怕很難，這些宣傳預算若全數通過，勢必對2024大選產生關鍵影響。

在野黨屢爆料「政府養小編兼當網軍攻擊在野黨」，民眾黨立委高虹安、賴香伶還曾逮到政院「中央圖房」4年燒掉一億多元，養9位小編作梗圖攻擊在野黨。（圖／報系資料庫）

「政府養小編、小編兼網軍」時有所聞，恐怕未來將成常態。2020年12月，民眾黨立委賴香伶、高虹安就曾踢爆，政院「中央圖房」養9位小編，用國家機器做梗圖攻擊在野黨，嚴重違背行政中立。最近一次爭議事件，則是廉政署公務員日前遭網友抓包，在上班時間以仇恨言論攻擊北市議員徐巧芯，如連「政風」單位都會在上班時間兼職網軍，很難令人想像，政府各部會究竟還藏多少網軍？

「若主計總處放寬規定，是為讓網軍合法台面化，那在野黨麻煩就大了」，說，網軍常有多個帳號交叉使用，隱身暗處攻擊，綠營民代對自家網軍向來寬容甚至視而不見，要抓出網軍其實很辛苦。她擔心，若各部門預算的「臨時人員酬金」科目都能辦理「媒體政策及業務宣導」，未來如果網軍以約聘名義化整為零進入各部會，豈非更肆無忌憚？

徐志榮辦公室特助丁旗源則說，明年政府預算中的「房屋建築與設備費」科目也能做媒體政策宣傳，令人起疑政府搬遷或蓋辦公廳舍與宣傳何關，但政府房屋建築業務的相關預算（包括搬遷費）金額動輒10幾億，若真從中撥出少許比例經費做大內宣「哪怕是分到0.5％，網軍用一年都用不完」。

國民黨台北市議員徐巧芯日前查出，新北地方法院政風室的陳姓科員，上班時間利用PTT帳號發布政治性推文，其中還有「性羞辱」的內容，卻反向支持台北市議員苗博雅的內容，再度引發外界對「網軍」議題的關切。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

雖然主計長朱澤民已向立委喊冤，澄清相關經費絕不可能挪用養網軍。但未來三年都是大選年，主計總處卻突在此時大幅開放各部會編列宣傳預算，背後原因耐人尋味。

一名立委也爆料，近期有某「即將縮編整併部會」人員檢舉，指該部會近期以「辦理宣傳業務」為由，突增聘了多位約聘僱人員，但該部會原有文宣業務承辦人業務並未減輕，也讓「約聘人員的實際任務」引發好奇，請立委深入調查。該立委提醒主計總處，預算編列新作風恐不利審計部稽查部會內宣經費有無濫用，但若「大內宣」逐漸走火入魔，還是可能引發反彈，後果將適得其反。

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