下周徵召陳時中？ 吳思瑤反駁卻喊：期待放心中

外傳民進黨中央下周將徵召衛福部長陳時中參選台北市長，且透過民進黨立委吳思瑤居間聯繫，對此，吳思瑤今（23日）錄製影片反駁，毫無根據並非事實，她也強調，愛之就不要害之，不要陷黨中央與陳部長於不義，「我們將這份期待放於心中！」目前仍是以防疫為重。

吳思瑤表示，眾所皆知陳部長將百分之兩百的心力都放在防疫工作，他實在沒有任何餘裕、公餘時間來進行選舉部署，每次與他聯絡都聚焦於台北市防疫政策，沒有討論到選舉，也沒有如此機會。

她說，各界隨著選舉時間逼近，對於陳時中是否參選台北市長討論熱度愈來愈高，但是愛之就不要害之，不要陷黨中央與陳部長於不義，目前防疫大於選舉，黨中央尚未傳出任何要徵召台北市長人選的具體作業時間表。

吳思瑤強調，「我們將這份期待放於心中！」願意給黨中央及陳部長空間及時間，防疫大於選舉的基本步調非常明確，期待台灣守住疫情，後續台北市長人選還有很長的時間規畫、多方討論。