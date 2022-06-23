亞系外資針對台塑(1301)出具最新研究報告，點名EVA、燒鹼為近期兩大營運驅動力，長期也仍看好PVC供需前景以及台塑美國盈利貢獻，故維持台塑目標價138元、評等買進。

亞系外資表示，面臨下半年通過膨漲加劇、地緣政治風險上升以及原物料成本環境，市場投資人對石油化工產業的前景變得更加緊張，此外，在大陸房地產市場疲軟恐惡化下，市場也憂心PVC的前景，但在普遍的謹慎情緒下，台塑第二季營業利潤仍可望與第一季持平或小幅上升，具體來說，台塑看好在供應鏈緊張下，EVA(太陽能)和燒鹼的利潤豐厚，但部分產品(PE/PP)的利潤率則在同業增加供給下，則面臨壓力，至於PVC則預料利潤將保持彈性，只是由於需求下降，近期定價仍受到限制，且印度雨季即將報到。

亞系外資表示，預估今年台塑核心業務獲利約為450~500億元，整體利用率保持在80%以上。還有多項業外收益，首先，美國台塑將貢獻營運約60億元，且光是今年第一季來自台塑美國的盈利就達17.8億元，高於去年同期的1.71億元，且在當前高運價環境下，台塑美國在交付與美國客戶時，相較大陸同業更具成本優勢；再者，轉投資台塑化今年由於游元價格上漲(年初至今增長40%)，台塑也將受益，台塑預計2022年股息收入為80億元，相較2021年為30億元更為豐厚；最後，即新台幣匯價貶值，有可能帶來更多的外匯收益。只是，由於煤炭成本飆升，麥寮電力虧損，台塑預計損失將擴大至50億元。

亞系外資表示，現階段維持台塑目標價138元、評等買進，主要是因為長期仍然看好PVC的供需前景，並預計台塑美國盈利貢獻將持續向上。