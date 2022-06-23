新北市議會5月19日三讀通過「新北市外送平台業者管理自治條例」，新北市勞工局今送交中央核定，勞工局長陳瑞嘉表示，雖各直轄市已陸續透過自治條例立法的方式，要求平台業者提供外送員基本保障，但大部分縣市均無規範介入，考量目前平台業者均有跨縣市經營情事，實宜有一致和諧性的規範，供業者依循，呼籲中央制定統一規範，讓各縣市外送員都能享有同等保障。

陳瑞嘉說，目前各直轄市的自治條例或草案內容或有差異，但規範重點方向多趨於一致，既然各直轄市政府都有制定相關自治條例或草案的想法，顯見實務確實有規範需求，尤其外送員跨區送餐的管轄認定實際上也有其困難之處。

他仍建議中央參考司法院對萊豬自治條例的解釋意旨，設計一套可供全國通用的外送專用規範，讓外送員保障沒有縣市差異，並且能健全平台市場的發展。

勞檢處進一步說明，平台業者多主張與外送員為承攬關係，等同外送員目前不適用勞動法令的保護，造成外送員缺乏勞動條件及職業安全衛生保障，甚至遇有平台片面停權、扣款時，也無法透過平台內部申訴改善。建議理想的法令規範，應包含平台業者、合作店家、外送員及消費者。

此外，立法除了要強化傳統的職業安全保障面向，交安、食安、外送員報酬、商店抽成及消費者保護等亦須兼顧，如此才能對社會有利。