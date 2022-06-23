電價費率審議會將於下周一（27日）召開會議，決定接下來的用電收費政策，外界也關注是否會調整電價，經濟部長王美花今（23日）表示，由於國際能源價格高漲，國內電價有不得不漲的壓力，下周一將討論數個漲價方案，漲幅由來自產業、官方及學界的委員們拍板定案。

事實上，電價審議委員會原定在4月召開，但先前受俄烏戰爭造成國際燃料價格浮動劇烈的影響，因此決定延期開會。然而受到國際燃料價格早已飆漲多時，漲價似乎已經成為共識，至於怎麼調漲則成為外界關注焦點。

先前也曾傳出經濟部已經擬好3套劇本，包括全面調漲3%、全面凍漲及調漲工商用電大戶等，但如何決定仍交給審議會。王美花表示，考量重點必須兼顧中油、台電財務成本，並衡量對物價的影響，在國際能源價格飆漲下，電價有不得不漲的壓力，漲幅仍待下周一電價費率審議會定案。

不僅如此，觀察國內電價費率調整狀況，截至去年已連續7次凍漲，前一次調整國內電價是在2018年4月，當時因國際能源價格飆而調漲費率3%。