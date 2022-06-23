三陽工業(2206)舉行股東常會，會中通過110年度盈餘分派案，決議每股配發1.3元現金股利。三陽2021年合併營收新台幣416.17億元，稅後淨利19.65億元、EPS2.3元，股東會決議每股配發1.3元現金股利。

董事長吳清源表示，雖然面對疫情影響及供應鏈短缺的雙重夾擊，公司營收仍連續2年持續突破新高，今年5月也再次創下機車單月銷售冠軍的紀錄，繳出亮麗的成績單，這是市場給予的最大肯定，這幾年來創造的成績叫做歷史，更重要的是未來展望，期許未來三陽堅定腳步，以扎實的產品力持續搶攻消費者心占率。

吳清源特別強調重返榮耀需以品質、服務、創新為根本，讓三陽從品質的要求，做到體質的強化。未來三陽將會有四個核心領域：二輪及四輪載具、資產活化、儲能與農林投資，以四大核心持續恢復三陽歷史榮耀。

為佈局儲能、電動車發展，三陽分階段注資30億元於全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能。鋁電池中電解液不含有機溶劑，可徹底杜絕電池因熱失控引發燃燒或爆炸的安全疑慮，是安全且環保的新電池技術。特別是鋁電池只需要15分鐘即可充飽電的特性，具高周轉率，未來車廠將不再需要耗費巨資設置大量換電站或購入備用電池。

目前亞福已著手進行第二代生產線之準備工作，同時佈建專利與國際認証，規劃在2025年二代廠完備後，將成為全球首家鋁電池量產公司。

在四輪事業部份，三陽旗下南陽實業代理的HYUNDAI汽車，今年主力車款TUCSON L改款提升產品力、銷售大幅增長，IONIQ 5與STARIA多款重磅新車陸續上市，今年累積1-5月銷售量較去年成長12%，成為國產品牌唯一銷售正成長的品牌。

今年初在台上市的HYUNDAI純電車IONIQ 5創下3.5小時將配額120台銷售一空的紀錄，未來2年確定每年引進新款電動車及國產新車，繼續擴大台灣市場佔有率。展望國內下半年，後疫情時代的車市需求仍然存在，有利HYUNDAI銷售業績穩定向上，加上未交付訂單超過4000張，有信心達成全年銷售成長15%，挑戰全年1.5萬台目標。