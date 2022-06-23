鬆口有心理準備或國民黨徵召參選年底高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩，近天近中午即拜會高雄大老、前立法院長王金平爭取支持。柯受訪表示，若下周三中常會獲徵召參選，24小時內、下周四她就會出現在高雄，爭取地方支持。

柯志恩也豪邁的說，若國民黨徵召她參選高雄市長，她會用她的美白小腿走遍高雄市，也會繞著高雄跑，讓全世界觀光客願意來高雄消費，身為第一代台灣外景主持人，這部分她責無旁貸。

至於之後是否也講拜會前高雄市長韓國瑜，柯志恩說，她從以前到現在，與韓私下就有很多方式可以做一些溝通，不需要特別拜會，只是過去談的都不是高雄市政問題。

對於今天拜會過程，柯志恩說，王金平以他的經驗給予很多鼓勵，也講述整個高雄政治生態，起許柯能讓跟高雄市民不斷訴說國民黨的好，民進黨到底有那些缺失，盡量跟市民溝通，盡量去改變國民黨在高雄過去被認知的想法。

柯志恩也透露，她現場有請王金平幫她打幾個電話，王也直接背出這些地方要角手機號碼，以撥打市話方式一一致電，告知他們柯可能下去，如果要去拜訪，希望這些當地要角可以給予最大支援。

不過柯志恩也強調，王金平有提到，國民黨徵召的人選他一定全力支持，不管是誰。