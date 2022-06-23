穿著背心、亮出刺青的脫線孫女傅晨大方地說，不覺得刺中文名字奇怪，「這我阿公耶，值得驕傲」。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為延續國寶級藝人脫線刻苦耐勞及愛家顧家精神，脫線家族中有7人將脫線藝名親筆簽名字樣刺在手臂上，成為「家族圖騰」。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

由脫線拉拔長大的孫子堯堯說，阿公在我心裡是意志堅定的人，我的偶像就是我的阿公。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國寶級藝人脫線（陳炳楠）日前辭世並舉辦告別式，為延續他刻苦耐勞及愛家顧家精神，家族7人將脫線藝名親筆簽名字樣刺在手臂上，儼然成為「家族圖騰」。專長刺青的孫子傅均說，這樣隨時回憶阿公，感覺他仍在身邊，另其他居住各地的家人也紛紛打算加入行列，顯示一家人感情深厚。

挽起袖子露出刺青，孫子輩中有6人加入刺青行列、加上脫線兒子陳嘉成共7人。肩負刺青重任的傅均說，手臂上有阿公的名字，能隨時回憶阿公，給自己力量，如同阿公身為家族支柱一樣，延續傳承這種精神。他說，目前已經刺完6隻手臂，「還有幾個正在排隊，還沒有空刺」。

孫女傅晨表示，這輩的孫子們早已發想，刺個代表阿公的東西在身上，但當時只有構想、沒有圖案，阿公走了之後，感覺冥冥中就是現在一定要做這件事，經再度討論後，決定刺上阿公藝名，成為永久的紀念。針對時下年輕人都刺圖案居多，她強調刺中文名不奇怪，「這我阿公耶，值得驕傲」。

脫線的10個孫子中，除了2人在美國、2人住台北，其餘6個孫子幾乎都在台東跟阿公一起長大。加上脫線是出了名的疼孫，平常除了經常給零用錢外，還會接送孫子上下學，甚至在國小新生入學時，脫線也陪著孫子一起伴讀，這些孫子現已20多歲，跟阿公相處了20多年，感情相當深厚。

脫線兒子陳嘉成憶及，爸爸常說「這一生的成就，不是拍多少部電影，養多少隻雞，而是家人都在身邊，這才是他人生最大的圓滿」，他說，把爸爸的藝名刺在手臂上，時時刻刻提醒自己，爸爸生前為了這個家努力打拚，雖然是家喻戶曉的藝人，卻儉樸又低調。

孫子堯堯回憶阿公早年帶他前往秀場，「阿公一站上台，都還沒講話，觀眾就開始笑了」總是光鮮亮麗帶來歡樂的阿公，私底下卻是另一個樣子；從西裝筆挺到汗衫短褲，揮別舞台經營牧場事業又虧損負債，「阿公在我心裡是意志堅定的人，我的偶像就是我的阿公」。