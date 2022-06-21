歷史古裝劇《孫子大傳》，描述偉大的軍事家、兵聖—孫武跌宕起伏的一生，由劉心剛執導，張豐毅、景甜、尤勇、李子雄、午馬等主演領銜主演。向來拍戲「挑剔」的張豐毅，要求更改《孫子大傳》結局，竟遭編劇張永琛拒絕！

張豐毅對拍戲向來很「挑剔」，《孫子大傳》結局是三位聖人（老子、孔子、孫子）聚在一起談天論地，張豐毅從觀眾的觀點向編劇表達：「觀眾應該不愛這樣的劇情」，要求刪掉這場戲，卻被編劇拒絕。編劇張永琛表示：「當時寫這場戲時，我內心澎湃，仿佛在現場聆聽著聖人的教誨。希望透過這部歷史大戲：願天下太平，不再有戰爭。」並大呼：「打死我也不會重寫另外一個結尾」。

張豐毅從《西楚霸王》中的劉邦，到《赤壁》中的曹操，再到一代帝王秦始皇，銀幕王者形象已深入人心。而此次為了塑造好一代軍事學家孫武，張豐毅更是深入研究孫子兵法以及有關資料。張豐毅表示，再堅強的人，也有柔情的一面，自己將孫武演出有血有淚的一面，希望觀眾透過《孫子大傳》更瞭解聖人的生活；這部劇除了戰爭場面，和景甜扮演的漪羅之間的感情糾葛，也是本劇的一大亮點。

《孫子大傳》中景甜飾演的漪羅與孫武是由恨轉愛的戀情。從出道初期就一直是大眾注目的焦點的景甜，《孫子大傳》是她早期作品，劇中與老戲骨張豐毅有大量對手戲，讓她倍感壓力。其中一場戲因張豐毅大動作甩開她，她的力度沒掌握好，假髮整個鬆開，重梳假髮花了四十分鐘，「那場戲從白天拍到晚上，還好張老師沒有怪我，還耐心的在指導我演出。」

《孫子大傳》於6／22(三)晚間9點緯來育樂台推出。其中膾炙人口的孫子練女兵、宮台斬美姬、干將鑄劍等故事，以及赫赫有名的「柏舉大戰」，都在劇中一一呈現，再現一幅波瀾壯闊的春秋時代全景圖。