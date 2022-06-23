甘草藝人脫線日前病逝，他的6名孫子在手臂刺上阿公親自簽名的「脫線」，讓阿公一直陪著他們；原本不喜歡小孩刺青的大兒子陳嘉成，也豁出去跟著一起留下永恆印記。

脫線30年前到台東開設牧場養雞，他的10名孫子除2人在美國，2人住台北外，其餘6名孫子幾乎都在台東跟著阿公一起生活、長大；脫線是出了名顧家、疼愛孫子的阿公，經常給孫子零用錢還會接送孫子上下學，甚至在小一新生入學時，脫線也陪著孫子一起伴讀。

甘草藝人脫線日前病逝，在台東跟著他一起生活、長大的孫子將「脫線」親筆簽名字樣刺在自己手臂上，就像阿公從未離開，一直陪伴他們，連脫線的兒子陳嘉成（右1）也加入行列。（圖/ 中央社）

脫線日前病逝，孫子也20多歲了，大家懷念阿公，其中1名有刺青專長孫子傅均，發起將脫線的藝名親筆簽名字樣刺在自己手臂上，就像阿公從未離開，一直陪伴他們，6名孫子紛紛跟進刺上「脫線」，連脫線的大兒子陳嘉成也加入行列。

陳嘉成今天接受中央社記者電話訪問說，他原本很反對小朋友刺青，但看到這些孫姪輩這麼有心，也可凝聚家族向心力，一起為脫線爸留下的脫線牧場打拚。（編輯：陳仁華）1110623