這台「嬰兒推車」太威了！有女網友在某公園拍下超強阿公溜孫照片PO在臉書，她表示2位阿公溜孫，1位阿公推著嬰兒推車溜孫，另外1位阿公則是開外掛，把孫子直接安置在兒童遙控汽車上，自己著拿著遙控器，控制而遙控汽車，既輕鬆又省力的方式，也讓網友驚呆「好酷！太晚看到」、「目前見過最強的戰車」。

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳2張「阿公溜孫」照片，照片中可見有2位阿公帶著寶貝孫子到公園散步，其中1位戴眼鏡的阿公推著載著孫女嬰兒車，另外1外阿公則是用兒童遙控汽車載著3位孫子/女散步，這位阿公則是握著遙控器控制遙控車；既省力又輕鬆的方式，也讓原PO在貼文寫下「2位溜孫的阿公，其中1位開外掛1打3」。

有位阿公在公園溜孫，直接把3位孫子安置在兒童遙控汽車上，自己則是拿著遙控器控制，既輕鬆又省力。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友也紛紛留言表示「好酷！我也生三個，太晚看到這則」、「強者，王道阿公」、「阿公口袋夠深什麼都好說」、「這是我目前見過最強的戰車了」、「這種車子實在有夠方便的」、「一打三外掛好像還是遙控的」、「這個推車太威了」、「這年頭的阿公不好當」。