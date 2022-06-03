嘉義1名男子前年7月，在自家趁孫女睡著時，1周內連續性侵2次，導致對方意外懷孕4個月，警方介入查驗DNA後全案曝光，該名孫女事後稱還是很愛阿公阿嬤，還說如果阿公被關「擔心阿嬤沒有人陪」並已達成和解，希望法官輕判，法官審酌後依2個強制性交罪，判處合併執行4年6月。

判決書指出，該名阿公在2年前的3月7日晚間，在住處2樓發現孫女在房間熟睡，先是撫摸胸部，並以手指撫摸、進入陰唇內側，孫女驚醒後用手推開男子，最後仍遭性侵強制性交，沒想到事隔7日，該阿公又再次性侵得逞，還讓孫女懷孕，4個月後女方做流產手術，警方採集染色體才讓案情曝光。

該名孫女事後與阿公達成和解，她在法庭上稱自願簽和解書，說阿公對她其實很好，且對方年紀已大，她也愛祖母「因為阿嬤年紀也大了，需要人照顧，我擔心阿嬤沒有人陪她」，因此不希望阿公被關，請求輕判；而女子父親也稱願意原諒被告行為，說「因為看出他有改過，希望判輕一點，不要關那麼久。」

法官認為，被告是被害人的阿公，為逞一己性慾，無視對方年幼，犯下2次侵害性自主權行為，但考量被告坦承犯行，且達成和解，審酌男子從事修理冷凍器材引擎、馬達工作，太太因腳麻需就醫，審酌一切情狀給予減輕其刑，依2個對未滿14歲女子犯強制性交罪，各判4年，合併執行4年6月。