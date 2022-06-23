費城半導體指數昨日下跌超過1%，台股ADR周三走低，台積電ADR跌逾2%，聯電ADR跌幅更超過6%。台股現貨受拖累，台積電終場下跌9元收在485.5元，聯電跌幅超過4.5%以42元價位作收，雙雙破底創下近期新低價。有網友發文詢問「晶圓代工還有救嗎？」 多數網友則認為晶圓代工本來就是景氣循環股，當晶片不缺股價就下去了，也有人認為此情形和航運股很類似。

原PO發文指出，前年慢慢買台積電，今年初上688高點時市場一片叫好，蹲一整年的GG股東，高興到跳出來了，沒想到之後股價狂跌，跌破600元的時候，大家說是天上掉下來的禮物，5字頭大家拚命撿，一直撿結果一直跌，至於晶圓二哥聯電也很慘。他強調，晶圓代工一片血流成河，明明每家都說前景一片看好、訂單滿到明年、客戶包產能，無奈股價不賞臉，「明明買的是晶圓代工廠，看損益我還以為是航運股」。

網友紛紛表示「本來就景氣循環股，我好久以前就聽過燕子飛來飛去的，那時候張忠謀在電視訪談就說晶圓代工有景氣循環」、「GG就是國巨2.0，景氣循環股，當晶片不缺就下去了」、「一片看好卻利多不漲，大股東出貨，就要安靜離場」、「走航運之前的路，千萬不要不信」、「本來就跟航運一樣的東西，漲的時候都吹上天」、「二哥天天都除息」、「景氣循環股，二哥20元以上都太貴」、「台積電至少跌破400元再來接」、「產能滿載沒用阿，外資繼續提款短期還是要下去」、「受惠QE的都是景氣循環股，熱錢沒了當然都下去」。

也有網友認為「台積電還是有救的，電子循環比傳產快的多，現在是局勢不行」、「 只有美國聯準會降息才有救，不然全部都沒救」。

台積電董事長劉德音日前在股東會中強調，公司產能利用率還非常滿，今年營收將成長30%。聯電針對股東提問積極擴產是否擔心供過於求問題時，公司則回應，28奈米產能滿到明年，對於營運維持優異表現很有把握。

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