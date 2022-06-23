立法院交通委員會今邀交通部長王國材、鐵道局伍勝園等官員到嘉義市鐵路高架化工程現場視察，了解目前施工狀況和工程進度。( 呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠也再度拿出簡報，希望交通部能兌現當初的承諾。（呂妍庭攝）

嘉市鐵路高架化計畫2017年核定，總經費238.98億元，目前工程進度43％，些微後落。（呂妍庭攝）

立法院交通委員會今邀交通部長王國材、鐵道局伍勝園等官員到嘉義市鐵路高架化工程現場視察，了解目前施工狀況和工程進度，王國材除要求改善工地的警示音，也當場裁示，2025年12月完工通車後3個月，3座路橋、5個地下道要填平，加速完成都市縫合，另針對嘉義市長黃敏惠要求BRT改輕軌，王說只要運量夠，基本上交通部是支持轉型。

嘉市鐵路高架化計畫2017年核定，總經費238.98億元，目前工程進度43％，些微後落，今工地簡報會勘，交通委員召委洪孟楷、立委王美惠、翁重鈞到場，包括洪孟楷、王美惠和黃敏惠都針對北興街工地的警示聲太大已影響居民建議改善，以及嘉義車站站體要求保留。

黃敏惠也再度拿出簡報，指陳水扁2003年10月12日到嘉義市，曾承諾嘉義市鐵路如果高架化，經費中央全額負擔，市民一聽到受到很大的鼓舞，所以陳水扁再連任當選時，全台只贏近3萬票，但嘉市贏了1萬8000票，黃敏惠強調，「這是中央開的支票」，政府要有信用，還說「我比較死心眼」，一提再提，還是要講，尤其高架化因各種因素經費還要再多9.8億，嘉市已經要負擔38億多，再增加恐影響中長期計畫。

黃敏惠還說，全台高鐵車站連外軌道都做好了，獨獨嘉義市還沒，當初說先用BRT替代，事實上輕軌站區、土地都沒有問題，運量也夠，希望交通部能把輕軌做起來，完成台鐵、林鐵和輕軌新三鐵共構。

王國材除針對經費中央全額埋單回映還要再討論外，當場要求鐵道局示警系統降噪，避免擾民，且工程一定要如期如質完工，3座路橋、5個地下道在完工通車後3個月內盡速填平、拆除，達到城市縫合效果，創造最大效益。

王國材說，目前進度43％還算正常，而鐵路立體化只是把平面的衝突變最小，另一個功能是都市的縫合，嘉義車站、嘉北站會請鐵道局和市府，針對車站保留做更細部的討論。至於BRT本來就是前導工程，也跑了很久，可以來檢討運量，如果運量夠，基本上交通部是支持轉型。