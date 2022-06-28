民進黨主席蔡英文今晚召開選對會，建議徵召總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長參選人；國民黨籍現任嘉義市長黃敏惠表示，尊重各黨決定的人選，目前還是以市政工作為優先。

民進黨主席蔡英文晚間召開選對會，建議徵召總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長參選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。李俊俋將對上國民黨現任嘉義市長黃敏惠。

黃敏惠指出，尊重各黨決定的嘉義市長參選的人選，目前最重要的工作還是以市政工作為優先，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續時刻，防疫工作又是一大考驗，這才能符合市民期待，讓嘉義市超越嘉義市。

民進黨嘉義市黨部主委、現任嘉義市議員黃露慧表示，李俊俋學經歷相當豐富，曾擔任嘉義市副市長、立法委員，又是現任總統府副秘書長，是非常適合競選嘉義市長的人選。

黃露慧指出，年底嘉義市長選舉是一場硬仗，李俊俋勇於承擔責任的精神，值得肯定，嘉義市黨部一定會全力輔選，同時希望在優秀市長參選人帶領下，厚實地方基礎，增加民進黨嘉義市議員席次。

李俊俋是文化大學政治系學士、美國喬治華盛頓大學政治研究所博士班結業，父親是憲法專家李鴻禧。李俊俋曾任嘉義市副市長、考試院銓敘部次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任，中央、地方行政歷練豐富。

李俊俋在2012年時，接受民進黨徵召參選嘉義市立委，當時以400多票差距險勝尋求連任的前國民黨立委江義雄；2016年立委選舉，李俊俋以超過5成的得票率順利連任；2019年民進黨立委初選民調，尋求連任的李俊俋不敵市議員王美惠，爆冷出局。