「敢來台中犯罪，台中勇警一定抓到你！」昨天第二市場的鬥毆命案，台中市長盧秀燕今天一早在臉書貼文說話了！她在文中強調，「絕對不容許任何不法情事在台中發生，只要敢犯罪，台中勇警從嚴、從速偵辦」，一定逮捕不法份子。資深警察見文後也有感而發指出，台中市消費型都市，外來人口犯罪都算在台中頭上，被稱「慶記之都」真的是被汙名化了。

台中市第二市場知名魯肉飯攤昨天清晨發生消費者鬥毆，來自桃園10人與台中在地黃男等5人發生口角衝突鬥毆，將黃男打死、4人掛彩。全案檢警已逮捕林男等5人，並全力追緝另外其他5名共犯，朝殺人罪嫌擴大偵辦。

盧秀燕今天一早以「敢來台中犯罪，台中勇警一定抓到你！」為題發文，全文如下：

昨天第二市場的鬥毆命案，家屬難過的神情，讓秀燕非常痛心。第一時間 ，警察同仁成立專案小組，掌握線索，案發5小時就將5名嫌犯在桃園逮捕，秀燕感謝警察同仁積極偵辦，為家屬伸張正義。我們絕對不容許任何不法情事在台中發生，只要敢犯罪，台中勇警從嚴、從速偵辦，一定逮捕不法份子，切勿存有僥倖心態。

台中資深員警見此篇貼文後表示，台中市被稱為「慶記之都」，真的是被汙名化了，台中市消費型都市，外來人口來犯罪都算在台中市頭上，實在很不公平。