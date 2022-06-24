電價漲定了！電價費率審議會下周一召開，漲幅可能5％到8％；遠東集團董事長今表示，若電價一次要調漲8％會吃不消，直言前面4年電價都沒調整不太對，既然油價上漲、電價也跑不掉，應該要用「溫和」一點速度，政府這次恐怕要多點「智慧」來做這項措施。

遠東百貨今上午舉辦111年股東常會，徐旭東在會後受訪時指出，水、電是很正常的生活供需，政府對於定價，不應該考量太多政治、民眾等因素，任何事情都要管理，不要等到後面來不及再做，強調一次調漲8％很累，應多給一點時間。

對於工業大戶，電價調漲幅度會比較高；徐旭東認為，台灣電價確實比東南亞國家便宜，但調漲要符合「公平性」，小的不調，只調漲大的，只會把大的趕出去；電價調漲，對百貨、量販的經營，徐旭東表示，只能努力省電。

徐旭東坦言，自己講話很直，強調對電價看法，「沒有罵政府，也沒講政府不好」，建議以溫和速度進行。

對於遠百的展店與經營策略，徐旭東表示，遠百竹北開紅盤，台北寶慶店也進行改建計畫，明年重慶隆鑫購物中心也將盛大開幕，商場面積達8萬平方公尺，是非常大的面積，也是當地最大體系百貨，是相當具有挑戰的市場；徐旭東表示，遠百30、40年前過去大陸發展，現在面臨地點重新檢討、翻新的時候。

遠百表示，隆鑫購物中心可增加大陸營業面積60％，打造中高端消費新地標，預計大陸成長動能可望翻倍。