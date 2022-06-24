現在出國旅遊非夢事！各國漸漸在後疫情階段開放國門，其中因韓流大受到哈韓民眾喜歡，成為國人最喜歡出遊的國度之一，也於6月1日起重新開放國門，提醒民眾現在出遊韓國，需要辦理簽證、還要快篩或PCR檢查等事宜，較未疫情前多了許多手續及申請，現在為民眾整理懶人包，民眾只要按圖索驥，一步步完成，出國也是指日可待的事情，但提醒民眾由於駐台北韓國代表部目前開放申請簽證日期僅開放至7月29日，期間內目前是全數額滿，下一波開放資訊，還是得關注駐台北韓國代表部的訊息公告而定！

韓國出入境懶人包

壹、出發前

※.簽證申請：(須本人申請)

◎.辦理簽證申請預約網址：

◎.辦理簽證(觀光簽證C-3-9)：(台灣免簽證費用，目前網站僅支援韓文及英文版，依預約日期送件申請)

◎.送件資料：

1. 簽證申請表，張貼白底證件照1張(6個月內拍攝的2吋照片)

)2. 護照(效期滿6個月以上)正本及基本資料頁影本3. 身分證(居留證)正本及影本4. 旅遊行程計畫 (詳細寫出旅遊日期、訪問地點及活動內容, 沒有指定格式)5. 申請者名義的存款餘額證明書 (由臺灣境内的銀行/郵局一個月內開立, 餘額NT＄10萬以上，但不收存摺正影本)

◎.辦理簽證地點：

單位：駐台北韓國代表部地址：台北市基隆路一段333號15樓時間：平日09:00-12:00、14:00-16:00交通：台北捷運紅線台北101/世貿站1號出口步行2分鐘；台北捷運藍線市政府站4號出口步行15分鐘電話：02-2758-8320~5(6線)

◎.送件完成後，十個工作天後，領簽證(領簽證不用預約)！

參考資訊網頁：

拿到簽證才是出遊韓國準備的第一步

※.48 小時內 PCR/RAT 英文陰性報告書──未滿6歲以下孩童可以不做檢測，但入境後若陪同大人有症狀，大人、小孩都必須做COVID-19檢測。

6/8 起自海外入境人士一律免隔離，但快速入境必須申請Q-CODE。◎.申請Q-CODE網址：

按步就班填完資訊，step4 會自動跳轉到 step6 的頁面，(跳過原本要上傳疫苗證明的 step5 頁面) ，待填寫並完成後，截圖QRCODE 畫面，入境時須出示！

參考影片：

另，若台韓恢復免簽後，不須申請簽證，但要申請 K-ETA 電子旅行許可，須72 小時前申請，費用10,000韓元，有效期間為2年，可多次進出韓國。

貳、入境

出示Q-CODE截圖，然後辦理入境海關檢查(與疫情前相同)，入境後 3 日內 PCR 檢查，建議機場預約並做PCR檢測，在旅途的行程安排上，會比較順暢，各家醫療機構檢測費用各家有異，仁川機場入境PCR檢查為₩80,000，機場到飯店可坐大眾運輸工具，收到PCR檢測為陰性前，儘量不要外出，但免隔離，收到陰性報告資料後，即可依自己的行程安排，進行旅行活動。

終於可以搭飛機出遊韓國了(攝影：洪書瑱)

入境韓國還要秀出Q-CODE及三天內要做PCR檢測(攝影：洪書瑱)

仁川機場PCR檢測預約網站：

參、韓國出境準備

依表定航班時間前 2 天內，取得英文 PCR 陰性報告，可至韓國政府同意的醫療機構、機場或至大韓結核協會做檢測，各家費用不同，以大韓結核協會為例，一人₩70,000，個人可掛號時支付現金或信用卡，採檢時間平日10:00～12:00/13:00～17:00；假日含國定假日為14:00～17:00，若是上午採檢，當天晚上9點前可拿到報告，下午則隔天上午9點前，可依留下的資訊，透過手機簡訊、E-Mail等取得報告！

線上預約網址：

電話：+82-2-2085-0066 / +82-2-2085-0090地址：首爾特別市瑞草區57,Baumoe-ro 6-gil,Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea

交通：

1.地鐵3號線：良才站 10號出口，換乘18號或18-1公車(車程約15分)2.地鐵4號線：立岩站1號出口，換乘18號或18-1公車(車程約15分)3.TAXI：良才站10號出口，約₩5,000。

當取得陰性報告時，請至網站)填寫相關資料，輸入收到的序號及出生年月日，確認結果，並列印下來即可。再請依台灣衛福部入境檢疫系統（航機版）填寫相關資訊，回台灣就沒有問題了！

至大韓結核協會做PCR檢測(攝影：洪書瑱)

另外，也別忘了目前韓國觀光公社台北支社針對前1,000名訪韓觀光簽證領取者，提供紀念品五抽一，再贈送KF94口罩的「韓國觀光plus+」活動，歡迎簽證領取者在領完簽證後，至同一棟樓的32樓KOREA PLAZA抽出屬於你的旅遊小物！而入境韓國後，也有「Travel to Korea Begins Again」活動於仁川國際機場韓國觀光公社迎賓中心進行，可免費領取歡迎禮包（包含手機支架、面膜、韓國零食、口罩、韓國觀光地標貼紙等）及觀光景點、逛街、體驗活動等130個相關單位/觀光商品之折價券。