旭然(4556)今(24)日舉行股東會時指出，越南廠已陸續在去年第2季開始試量產，對今年營收成長有相當大的幫助，雖然初期伴隨建廠折舊、利息等成本支出攀升，會有短期的獲利衝擊，但對公司長期的營收及獲利成長貢獻值得期待。

看好水資源產業乃至於環保相關應用持續成長趨勢不變，旭然除持續往各項關鍵膜材料研發外，並積極提升生產及管理效率。

旭然指出，今年由美國帶頭已開始進入縮表升息階段，在資金回收之情勢下，經濟成長壓力產生，台灣也無法置身事外，不過，中美貿易戰持續，台灣相對有利的地位及機會依然存在，今年經濟成長依然不看淡。

另一方面，國際政治經貿紛爭、地緣政治衝突、海運運輸不順及國際大宗原物料成本仍高，導致供應鏈不順與高成本變數仍在，旭然強調，將持續研發創新產品與應用外，同時擬藉由垂直整合產業生產鏈方式，擴展營收規模、降低成本，創造本公司競爭優勢及競爭力。