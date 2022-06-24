台南市警方屢查獲毒咖啡包偽裝「清冠一號」，繼安平區10日查獲1起毒咖啡包偽裝「清冠一號」，中西區警方23日深夜11時40分在忠義路與民族路口同樣查獲印有「清冠一號」毒品，警方正追查是否同一毒品集團來源與偽裝用意。

台南市警2分局23日深夜在忠義路與民族路口發現有車輛違停，上前了解違停車輛是楊姓民眾駕車載蔡姓男子外出遊玩，眼尖的員警先在車內儀表板上發現1支K菸，陸續又在蔡男身上的隨行背包發現1包毒咖啡包。

警方發現K菸時，楊、蔡兩人臉色一沉，推託稱不知K菸來源，警方起疑，再仔細檢查蔡嫌身上背包，發現藏有2級毒品咖啡包1包，外觀印上「清冠一號」字樣。

員警遂將楊、蔡兩人帶回派出所驗尿，均呈陽性反應，全案依照毒品罪嫌移送台南地檢署法辦。

台南市安平區警方10日才查獲印上「清冠一號」的毒咖啡包，相隔十多天，中西區再查獲同樣包裝的毒品。

近日屢有毒犯將毒咖啡包偽裝成「清冠一號」防疫治療藥品名稱，台南市警2分局表示，時値防疫重點時刻，毒犯竟還以時事物品來包裝毒品，疑為同一毒品集團，後續將追查毒品來源與流向。