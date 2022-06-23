鍾男拒絕攔檢衝撞員警。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方在鍾男車內查獲毒品殘渣。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方依照毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌，將鍾男移送桃檢偵辦。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名24歲鍾姓男子今日清晨5時許，在中壢中平路駕車逆向行駛，遇警攔查竟朝員警衝撞，警方閃避後對空鳴3槍並通報圍堵，10分鐘後在環北、中福路口成功攔停，路上3輛小客車遭到擦撞波及，警方發現鍾男不僅酒測值超標，車上還有毒品殘渣，依法將其逮補移送桃檢偵辦。

中壢警分局指出，巡邏員警今晨發現，一輛小客車沿中山路左轉後違規逆向行駛中平路，便在大同路前攔查，豈料鍾男不願接受稽查，開車衝撞員警，員警閃避後喝令制止，鍾男持續向前衝撞，撞壞一輛警用機車，現場員警見狀立刻對空鳴3槍，並通報圍捕。

鍾男逃逸過程中在環北路與中福路口與3輛小客車發生擦撞，所幸無人受傷，員警趕赴現場對鍾男實施酒測，確認酒測值達0.73mg／L，搜索車內更發現K他命殘渣。據悉，鍾男曾有涉毒前科，目前全案依照毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。