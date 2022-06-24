金車與金車大塚整合集團為發揮社會愛心的力量，今(24)日由總經理船木真代表捐助愛心關懷箱750箱，共計23萬2500元，慰勞在防疫期間默默付出、辛苦工作的三重第一線工作人員。

三重區公所表示，新冠疫情在今年3月份再度爆發，本土確診人數不斷攀升，為確保醫療量能的正常運行，新北首先推出「居家照護計畫」，隨即在4月12日成立「三重區居家照護關懷中心」，整合第一線的人力確保醫療量能的正常運行，讓無症狀或輕症病患在家中安心恢復健康。

金車與金車大塚整合集團總經理船木真表示， 三重區有這麼多在第一線努力的防疫人員，相信三重的居民一定感到相當幸福，多虧大家的辛勞，現在確診的人數才逐漸緩和，也希望未來疫情能迎來雨過天晴，本公司的產品都是以健康的角度來研發，希望透過這些健康的產品，能為在第一線的工作人員帶來能量。

三重區公所陳奇正區長表示，非常感謝金車與金車大塚整合集團總經理船木真的善心義舉，捐贈物資，希望藉由此次的捐助活動，達到拋磚引玉的效果，能帶動更多的熱心人士及團體加入關懷行列，為第一線工作人員加油打氣，亦期盼全國民眾能早日度過疫情，逐步恢復正常生活。