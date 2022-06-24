催生將近7年，新北市蘆洲的長安街一處海砂屋95戶社區，終於盼來都更契機。新北市住都中心今（24）日表示，正式與該社區簽約，擔任全案管理，正式進駐蘆洲，並透過與新北市都更大聯盟攜手合作，全速推動都更改建。

新北市住都中心今天表示，都更卡關多年的新北市蘆洲長安街 193 巷 95 戶公寓社區，終於啟動重建，該社區今日（24日）與新北住都中心正式簽約，委託中心擔任全案管理，成為中心進駐蘆洲第一案，透過與新北都更大聯盟合作，全案預計112 年中旬報核。

更新會理事長孫精國表示，社區從未放棄重建，感謝住都中心讓社區看見未來希望。該社區早在105年就曾因海砂屋況惡劣而登上媒體報導，礙於住戶同意比例一直無法提升，重建之路坎坷難行，即便社區已完成高氯離子檢測，經工務局建議重建，都更處也在108年正式公告為更新地區，95戶地主成立更新會，卻因地主擔憂缺乏投資人或建商進場，沒有專業度也沒有財力支撐，難以順利完成重建，導致進度仍停滯不前。

隨著屋況愈來愈糟，不少住戶家中天花板掉落 ，到了無法居住的程度，陸續有人搬離社區，但也有許多人無法搬離，只能膽顫心驚的勉強棲身。與新北都更大聯盟協力創造海砂屋重建典範，住都中心自去年底開始進駐「海砂屋一條街」，該社區已成立更新會，中心協助擬定都更事業及權變計畫書，預計112年中旬報核。

新北市住都中心執行長汪禮國表示，此案與新北都更大聯盟合作，在初期就請公會估價師直接與地主溝通，讓地主對估價原則有客觀認知，公會建築師則就一樓店面需求及坪數需求與地主溝通。此外，新北市住都中心請地政士為地主分析舊屋換新屋，在稅務上的改變或權利異動時間點的利弊得失，使地主充分瞭解自身權利與義務。

新北市住都中心表示，住都中心進場輔導社區才半年多，住戶同意參與都更比例已達8成。

更新會理事長孫精國表示：「過去漫長6年，雖然資源拮据、重建進度緩慢，我們從沒放棄任何可以重建的機會，所幸最終傳來好消息，感謝新北住都中心願意關心並協助社區，成為蘆洲海砂屋都更第一案，讓我們感覺到未來是有希望的，不必生活在恐懼中。」

新北市住都中心表示，除了長安街193巷社區外，住都中心也持續協助有居住安全疑慮的其他海砂屋，例如由中心輔導重建的新店大溪地社區昨日（23日）又發生天花板掉落事件，中心於接獲消息第一時間即聯繫市府工務局及土木技師公會共同派員前往現場了解，經查該戶並非中心輔導中的一期社區，後續中心將主動優先辦理都更說明會，偕同市府工務局及都更處輔導其他區住戶完成海砂屋鑑定，申請「挺安全方案」以利盡快推動重建。