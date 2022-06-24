高雄1名8歲男童日前接種第2劑莫德納疫苗，2天後出現心肌炎，一度入住加護病房，目前病況已好轉。中央流行疫情指揮中心表示，國內兒童接種疫苗後出現心肌炎的比例為每百萬之1.8，不過都是男性，當初衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也有針對此議題進行討論，認為接種2劑仍是利大於弊。

指揮中心發言人莊人祥表示，兒童的男性屬於接種mRNA疫苗（莫德納、輝瑞）後，心肌炎容易好發的族群。國內兒童第1劑已接種超過100萬劑，其中有2例心肌炎 ，這名接種第2劑後心肌炎的案例，預計今日才會通報進來。

莊人祥表示，美國接種mRNA疫苗第1劑後出現心肌炎的兒童男性比例為百萬之0.2，第2劑則是每百萬之2.6。台灣兒童目前為每百萬之1.8，不過都是男性，和各國的通報率不一樣。

針對兒童心肌炎議題，莊人祥表示，當初ACIP委員會也有針對這個議題進行討論，今日的個案也事實上已經康復出院。他強調，ACIP委員都有討論到，只是目前看起來都是輕症，也希望打疫苗能避免感染造成重症、死亡。根據這樣的評估，加上台灣目前還在社區流行階段，ACIP委員認為，接種第2劑仍是利大於弊。