世基生醫(7595)今(24)日舉行股東會，完成董事全面改選，股東會結束後旋即召開董事會，推選總經理詹富蕙接任董事長，原董事長陳錦澤擔任法人代表。世基看好自有品牌的藥物基因診斷產品、實驗室自行研發檢驗技術(LDTs)服務，以及GMP(QMS)廠代工等三大業務都將持續成長，全年營運表現將優於去年。

世基營運長陳冠志指出，自主開發的安樂普利諾藥物基因診斷試劑6月起獲健保給付，未來出貨量有機會增加。另外，抗血栓藥物保栓通(Plavix)基因檢測套組今年下半年將正式開展服務。另外，與臺北醫學大學產學合作共同開發的「藥癌順」癌症用藥安全基因套組，近期順利完成第一階段30人收案，預計7月中旬進行資料分析。

陳冠志表示，「藥癌順」可針對包括前列腺癌、乳癌、肺癌、大腸直腸癌等13種癌別、共45種藥物劑量、副作用及治療效果等進行評估，一旦確認其功效，將能直接應用於癌症病患的臨床治療。

陳冠志進一步表示，精準檢測與精準用藥是實踐精準醫療的首要基礎，奠基於世基生醫在藥物安全檢測成功開發的研發與試劑製造實力，世基生醫預計於今年第三季擴增研發團隊，並成立全台首座「藥物基因體轉譯研發中心」，整合國內醫師或研究人員的研發量能，透過轉譯醫學的新驗證模式，持續開發更多臨床藥物安全檢測，讓醫師根據病患的基因資訊，提供一個精準的治療方案，落實台灣成為全球藥物基因體學與精準醫療的典範國家。

至於在代工業務部分，除了協助國內廠商生產新冠病毒外，今年更爭取到歐洲客戶的檢測試劑產品訂單，以及國內廠商的抗體檢測產品訂單。