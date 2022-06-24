曾男不滿新竹市府公示送達過度揭露其個資，因而提起訴訟。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

曾姓男子因戶籍地與居住地不同，未收到新竹市政府社會處裁罰處分書，市府後續在官網公告處分書「公示送達」，曾不滿過度揭露其個資於網路提告求償，法院判市府須賠5000元成首例。針對本案判決，市府24日回應尊重司法，不會再提上訴。

這是案件源於曾男在社群軟體貼出法院民事判決書，違反性侵害防治法第13條規定，因而遭新竹市政府社會處開罰2萬元。

由於曾男戶籍地與居住地不同，市府寄件屢遭退回，2020年24日依行政程序法規定，將處分書公告在市府官網上，20日後生公示送達效力。

然而曾男後來發現，市府在公示送達上將他性別、戶籍地址、出生年月日，以及身分證字號前7碼等個資全揭露，他向市府陳情，僅得到市府依規定辦理的回覆，去年3月他又發現，瀏覽人數持續增加至126人。

曾男認為公示送達侵害他隱私，因而提告求償2萬元，市府抗辯，行政程序法中個資隱蔽程度多寡有行政裁量空間，有隱匿身分證後3碼，為逾越比例原則，主張無不法。

曾男表示，他感到自己隱私權被侵害，才開始提起訴訟，因為許多個人資料幾乎都放在網頁上，不確定會被哪些人看到，對他影響很大，也擔心個資是否會被有心人士利用。

法院指出，公示送達目的在於通知原告得隨時領取受裁處書，應以最少範圍之直接或間接識別應受送達對象為宜，檢視新竹市環保局、動保處等相關公告，僅公開姓名，因此曾男主張公示送達侵害個資應為可採。

法院認為相關資料已逾越必要範圍，並侵犯原告對個人資料之自主控制權，並審酌相關情節，判處新竹市府賠償5000元精神慰撫金，也成為公示送達被法院認定違法首例；針對此判決，市府表示尊重司法，不會再提上訴。