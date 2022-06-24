接受Paxlovid藥物治療的患者症狀不減反復發的比例較多。

美國CDC公布一份健康報告示警，新冠確診者若服用輝瑞藥廠所研發的抗病毒藥物倍拉維(Paxlovid)，同時還出現症狀反彈現象，主要原因可能是用藥量不足，而非免疫力受損或是產生抗藥性。

近期刊登於醫學雜誌《臨床傳染病》(Clinical Infectious Diseases)一項研究，主要針對確診者分別服用「倍拉維」（Paxlovid）以及默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）抗病毒藥物，治療7天和30天後症狀反彈率。數據顯示，接受Paxlovid藥物治療的患者，症狀不減反復發的比例較多。團隊試著從「症狀反彈」患者身上分離BA.2病毒株，更進一步採集血漿樣本，發現病毒仍對Paxlovid產生反應，並無任何突變後產生抗藥性的跡象，至於阻止病毒入侵細胞仍然有效，這也排除了免疫系統受損的可能。

傳染病專家史密斯(Davey M. Smith)表示，「Paxlovid口服藥用於預防高風險患者重症機率以及降低發病後致死率，目前為止尚無患者重複住院，因此它仍有一定的療效。」

結論是，服用Paxlovid藥物同時出現症狀復發主要是劑量不足，代表受感染細胞沒有獲得充分藥物以阻止所有病毒進行複製。若患者一感覺有類似症狀，建議戴上口罩並進行隔離。報導進一步補充，未來還需更多研究釐清哪些族群最容易復發。

目前國內總共2款口服抗病毒藥物，分別是輝瑞的「倍拉維」（Paxlovid）以及默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。倍拉維為一種複方治療口服藥，每次以2顆為劑量，其一讓病毒進入細胞阻止複製，另一顆是減緩藥物代謝，能在體內留久一些。