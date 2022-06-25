李玉璽、Ella二次合作，默契滿分。（羅永銘攝）

炎亞綸準備大壽桃賀喜。（羅永銘攝）

鍾欣凌（左2）打開大壽桃後，露出驚喜表情。（羅永銘攝）

炎亞綸（左起）、索艾克、鍾欣凌、Ella、李玉璽。（羅永銘攝）

由Ella陳嘉樺、李玉璽主持，鍾欣凌、索艾克擔任評審的節目《鴻門家宴 婆媳廚房》在今（25日）舉辦記者會，嘉賓評審炎亞綸也帶著壽桃驚喜登場；上週生日的Ella透露Selina、Hebe當時串通劇組替她驚喜慶生，就連勁寶也是其中一員，「Selina有在路上遇到勁寶，她一直交代他千萬不能跟媽媽說。」

談及兒子說謊的經驗，她無奈表示勁寶近期還說了一個善意謊言，「我老公最近胸肌練的很大，他就跟我老公說：『爸爸你的胸部比媽媽大耶』，後來我就問他說是媽媽大還是爸爸大？他就說『當然是媽媽啊』，很明顯的就是在說謊，因為他怕媽媽會傷心。」昨晚，一家三口在家玩2選1遊戲時，Ella再度向兒子提問「你老實講，爸爸胸部大還是媽媽胸部大？」結果勁寶左右比較後說：「爸爸的啊！妳的很小耶！」她也自嘲一躺下，胸部就跑到腋下。

李玉璽自出道就將經紀約簽給爸爸李亞明，由他打理演藝工作，日前李亞明接受訪問時透露等到2人合約期滿就將「放生」兒子，李玉璽坦言有在家裡聊過這些問題，「一起工作10年了，現在退回父子關係也不錯」，並表示一切內容都還在討論階段，相當欣賞他的Ella、炎亞綸也隨即「搶人」，邀請他成為旗下藝人。

父子工作時是否曾發生過衝突？李玉璽表示還沒看過訪問節目，所以不清楚他在節目中說了哪些話，他澄清父子感情相當好，情急之下還脫口說：「我昨天晚上還扶他去上廁所，因為他喝醉了。」意外的爆料笑翻全場。

鍾欣凌爆料，當李亞明以「嘉賓評審」身分錄製《鴻門家宴 婆媳廚房》時，李玉璽超緊繃，他自嘲說：「我當時超想辭退這節目，我真的沒辦法控制他。」Ella、鍾欣凌接連爆料超隨性李亞明穿著拖鞋來錄影，錄製前也不RE稿，相當做自己，「但亞明哥很乖，他看似叛逆，但要他做什麼他都會乖乖照做。」