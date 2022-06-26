花蓮原鄉秀林鄉看準山苦瓜商機，有意引進部落種植，日前向逾20年育成山苦瓜豐富經驗的花蓮區農業改良場取經，開設原力部落行動學堂「山苦瓜栽培管理及利用班」，盼能將其成為原鄉特色作物，提升族人農產收益。（花蓮區農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

山苦瓜具豐富纖維，對人體好處良多，近年深受市場歡迎，花蓮原鄉秀林鄉看準商機，有意引進部落種植，日前向逾20年育成山苦瓜豐富經驗的花蓮區農業改良場取經，開設原力部落行動學堂「山苦瓜栽培管理及利用班」，盼能將其成為原鄉特色作物，提升族人農產收益。

山苦瓜富含維生素C及葉酸，具高抗氧化成分，且產值高，花蓮農改場自2005年迄今陸續育成苦瓜「花蓮1至7號」，取得品種權後，極力培植；其中，曾獲台灣十大神農獎的苦瓜農林瑞鵬投入試種，發現6號每公頃生產約50公噸、每公斤批發價可達70元；2號則能烘乾磨粉，內銷之餘還可外銷國外保健大廠，市價1公斤約2千元不等。

由於山苦瓜經濟價值高，秀林鄉長王玫瑰日前到花蓮農改場參訪時，有意引進部落廣植，經農改場派員輔導並開設原力部落行動學堂「山苦瓜栽培管理及利用班」，約有數10名原鄉農友願意加入，粗估栽種面積可達20多公頃。

林瑞鵬也在行動學堂向原鄉農友分享栽種經驗，6號品種生長勢強、產量高、栽培容易，可以網室培植，透過蜜蜂授粉，果品不但適合鮮食，也能做成養生湯，且因其會產生膠質，適口性佳，深受民眾喜愛；其他品種則可磨粉或製成茶包等加工品販售。

王玫瑰表示，農改場技術團隊彷彿強力後盾，輔導族人種植山苦瓜，期望能藉此建立原鄉特色農產業，凝聚更多年輕人返鄉，現階段將培育部落種子師資，以示範農戶帶動部落，未來再朝其他高經濟作物品項發展。

花蓮農改場長杜麗華則說，目前除種植山苦瓜，也會持續推廣培植部分中草藥，及後續加工、行銷，協助原鄉打造地方特色農產品，盼能透過結合原民產業相關計畫，深化部落技術輔導及落實推展研究成果，協助原鄉找到具發展潛力的特色作物，提升族人農業經營收益。