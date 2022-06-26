今天台灣代表隊在世界各地傳來捷報，繼韻律體操代表隊在泰國芭堤雅亞錦賽團體兩球三帶勇奪銅牌，女子射箭反曲弓代表隊更在世界盃巴黎站勇奪金牌，女將雷千瑩、彭家楙和郭紫穎聯手以5：1氣走印度隊，在東京奧運後我國的體操、射箭好手都繼續繳出好成績。

女子團體反曲弓迎來決賽，台灣碰上第13種子印度，首局第一箭郭紫穎射出10分、雷千瑩9分、彭家楙10分共29分，印度則是27分，後3箭台灣取27分，印度26分，先以56：53拿下2點。第二局雙方打成56：56各拿1點，第三局台灣再以56：53勝出，以5：1獲勝。

而雷千瑩、彭家楙和郭紫穎於4月土耳其站就摘下銅牌，這次到巴黎先以6：2擊敗孟加拉，接著5：1力退美國，4強再以6：2收拾德國闖進金牌戰，最後成功打退印度奪金，接著彭家楙晚上還要於個人4強出賽，將對上南韓名將崔美善，期待她能繳出佳績。