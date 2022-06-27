虧大了！台東呂、李2名男子26日駕駛有「窮人遊艇」之稱的「波特船」，在台東富山保護區違法釣魚，因失去動力動彈不得，海巡人員前往取締時，查獲8尾豆仔魚，將依漁業法裁罰，最高可罰15萬元，平均1尾的代價近2萬元。

夏天海域活動頻繁，26日下午2點多有民眾目擊1艘用保麗龍、泡棉打造，有「窮人遊艇」之稱、海釣客常用來在近海釣魚使用的白色「波特船（自製浮具）」，在富山護漁區動也不動，船上兩個人疑似在釣魚，馬上向海巡通報。

第一三岸巡隊表示，第二機動巡邏站線上巡邏組人員接獲通報後，立即前往查看，因距岸約300至500公尺，無法以肉眼、照相及錄影方式確認該是否有採捕情事，立即派遣橡皮艇前往全程搜證。

搜證過程中，呂姓（約50歲）、李姓（約30歲）釣客供稱因外掛式舷外機故障，船隻無法啟動，請該隊協助拖帶回新蘭漁港，經聯繫台東縣政府漁業科同意，並基於人員安全考量，於4時50分將及民眾拖帶進港，進港後查獲船上有違規採捕工具釣竿2支及8尾巴掌大小的魚類，全案後續依相關違規事證函送台東縣政府裁處。

台東縣政府農業處長許家豪表示，夏季天氣好，東部外海風平浪靜，經常有民眾到海裡採捕海產，但富山護漁區全年都公告禁止採捕海產，民眾違法會依照漁業法開罰3萬元到15萬元罰款，得不償失。