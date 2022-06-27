今年底嘉義市長選舉，國民黨已提名現任市長黃敏惠爭取連任，民進黨選將遲遲未定，但近來現任總統府副祕書長李俊俋的呼聲高，李俊俋今天對媒體回訊「都還在協調中，統一由中央黨部發布訊息」。

民進黨對嘉義市長人選的民調，現任立委王美惠一直居高不下，蔡英文總統也曾私下探詢她的意願，王美惠證實26日下午與立委陳明文、黨中央祕書長林錫耀獲邀到總統官邸，她當面向蔡英文總統表達「才當第1次立委大約2年半，還要多學習」。

據了解，蔡英文、林錫耀認為「地方鄉親有期待」，是第一人選來勸進王美惠，但王美惠仍懇辭，認為還要多學習，也說「若她是當第2屆，一定會選（市長）下去」。

蔡英文也徵詢她有沒有推薦徵召的人選，王美惠說「徵召誰她都沒意見，只要黨推出的，就全力支持」，她還說「戰士沒有選擇戰場的資格，但黨內還有很多戰士，不一定要我」，她也感謝蔡英文總統的體諒及尊重。