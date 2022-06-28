日前台北市長柯文哲在受訪時提及，只有他當總統「才能夠打破台灣藍綠惡鬥的問題」，而昨（27）日《美麗島電子報》就公佈了6位政治人物的信任度民調，其中分別為新北市長侯友宜（64.1點）、副總統賴清德（61.8點）、前副總統陳建仁（61.7點）、柯文哲（49.4點）、國民黨主席朱立倫（33.5點）及配上現任總統蔡英文（52.8點），其中侯友宜為六人之中的第一名，引發討論。

根據《美麗島電子報》昨日曝光的「2022年6月國政民調」中可以看到，在針對2024的總統大選有5位可能參選的人，包括侯友宜、朱立倫、賴清德、陳建仁及柯文哲，最後再配上總統蔡英文進行，信任度民意調查，結果顯示信任指數由高至低依序為侯友宜、賴清德、陳建仁、蔡英文、柯文哲及朱立倫。

同時這份民調也可以看出，雖然目前信任度第一名的侯友宜，但仍然比起2022年4月大跌7.5點達64.1點，該份報導認為，應是4月中旬新冠疫情首例兒童重症與死亡，在6月中旬被爆出是新北市政府的橫向聯繫問題以致太晚就醫而引發訾議。至於最後一名的朱立倫，這個月的信任度是他1年以來首度止跌，是否能夠重振國民黨，有待後續觀察。