後疫情時代來臨！台中市觀光資源豐富，深受旅客喜愛，更獲得全球知名訂房網Booking.com推薦為新興旅遊目的地之一。隨著暑假旅遊旺季將到來，觀光旅遊局為前來台中的旅客安全把關，昨日舉辦旅館業防火管理人複訓，籲請各業者應配合法令落實防火管理制度，提供旅客最優質安心的住宿環境。

依消防法規定，「一定規模以上供公眾使用建築物」應設置防火管理人，其對象也包含觀光旅館及旅館業者。自108年起，為維護遊客安全，觀旅局主動出擊，舉辦旅館業防火管理人教育訓練，每年度規劃辦理兩場次，這次報名情形相當踴躍，預計下半年度舉辦第2場次，希望強化旅宿業者緊急狀況下的應對能力及相關預防措施，保障台中旅宿環境品質。

觀旅局指出，國內火災等公共意外事件頻傳，引起國人對公共安全問題的重視。旅館業主依法須遴用防火管理人，接受適當的講習、訓練，就建築物特性策訂整體安全的消防防護計畫，並依據該防護計畫實施員工滅火報警訓練、消防安全設備維護、防火避難設施及能源設備使用管理監督等，以保障該場所安全。

其中，防火管理人訓練分為初訓及複訓，每一位防火管理人於初訓合格後每3年至少應接受複訓一次，而這次講習訓練，特委請台中市政府消防局危險物品管理科及救災救護大隊等四名實務經驗豐富的專家擔任講師，課程內容提供避難及防災應變的教育訓練方法、防火管理對策，強化旅宿業者對防火管理觀念與災害應變能力等，並於最後實施學科測驗，通過測驗者才能取得防火管理人複訓證書。

觀旅局呼籲旅宿業者，務必強化與重視營業場域的公共安全，除了需設置完善的消防安全設備等硬體設施外，平時更需要妥善維護管理，也需進行避難救災的防火教育訓練，方能達到預期效果，切勿心存僥倖，應盡到防患於未然，以確保每位來台中的旅客安心住宿及遊玩。