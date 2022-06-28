國內數百萬人確診新冠肺炎，包括許多小朋友，而小朋友康復後的MIS-C（兒童多系統發炎症候群）現象，更嚇壞不少家長。醫師謝宗學透露，最近在急診看到很多這樣的狀況，但突然燒起來是無法判斷MIS-C的，先別自己嚇自己。

「最近在兒童急診看到許多確診康復後又突然發燒的孩子，被家長火速帶到急診室，原因是焦慮是否罹患 MIS-C」，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專「Dr. E小兒急診室日誌」PO文，分享醫院實況。

但謝宗學強調，發燒幾個小時，是無法診斷或排除 MIS-C，基本條件是「發燒至少 3 天以上」。

他指出，康復後的孩子又發燒的原因很多，若孩子剛發燒，活力、食慾尚可，建議先去住家附近的兒科看診，接受醫師初步診斷及治療。

謝宗學表示，以目前MIS-C 病程的資料，罕見出現像新冠肺炎急性腦炎快速、猛爆性變化，反應時間較充足，家長不用過度擔心。