「拉丁天后」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)與「蝙蝠俠」班艾佛列克(Ben Affleck)，去年世紀復合，甚至在今年4月求婚成功，兩人平時就出雙入對，感情相當好，近日爆出小倆口帶著小班10歲愛子去租車，選的當然是高級豪車，不料孩子在眾人未注意時跑上車還偷開車，駕著藍寶堅尼直接衝撞BMW，讓還在後座的珍妮佛羅培茲嚇破膽。

過去被暱稱為「班妮佛」的小班與翹臀珍，兩人曾在2002年訂婚，但2年後宣告分手，事隔20年，雙方在情路甚至婚姻上都走過了一遭冤枉路，認清「舊愛還是最美」，在小班的浪漫求婚下，翹臀珍說了「Yes」，他們更帶自己的孩子們互相熟悉、相處，經常能看到小班與翹臀珍帶孩子出遊，未來想必會成為一個和樂的大家庭。

沒想到兩人還沒結婚，先上演了一場驚魂記，據《TMZ》報導，近日小倆口被目擊現身洛杉磯的一間豪華租車公司「777 Exotics」，身旁帶著男方的10歲愛子塞繆爾，只見整場都是高級車，3人認真地挑著，就在小班試乘完一台藍寶堅尼黃色SUV後，他暫且離開駕駛座，讓未婚妻跟兒子上車坐坐看，翹臀珍很快到了後座，但沒想到塞繆爾上車後人卻沒移動到副駕，而是直接停留在駕駛座上。

#Espectáculos |🚗 Sólo bastó un descuido momentáneo del actor #Ben Affleck para que su hijo pusiera la reversa y chocara el Lamborghini.



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塞繆爾坐上駕駛座並非一動不動，而是不知為何突然倒車，於是藍寶堅尼後退撞上了一台白色BMW後停下，翹臀珍人在後座體驗了整個意外，塞繆爾則在闖禍後下車，一臉不知所措，事後小班透過發言人報平安，表示他們人都沒事，兩台車也沒損壞，租車公司的工作人員則表示不算發生意外，只是藍寶堅尼跟BMW停得太近，兩車僅是小碰觸，車體應只是小傷或幾乎沒損壞。