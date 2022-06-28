高雄市東南亞教育交流協會理事長、高科大校長楊慶煜24日在高科大主持台菲學術交流會議，並祝賀協會的兩位摯友，前國立菲律賓大學系統總校長巴斯克華、前曼達路永市市長阿巴洛斯，分別將接任菲律賓「貿易暨工業部」部長和「內政暨地方政府部」部長，期盼台菲雙方未來在學術界、產業界有更多的合作，強化彼此的夥伴關係。

菲律賓總統當選人小馬可仕將於30日就職，巴斯克華和阿巴洛斯為即將上任的準閣員。兩位部長為台菲大學社群IUSR、ICUE鏈結上非常親摯的伙伴，與南臺灣學術界交流密切。高雄市東南亞交流協會邀請台灣20多所大學校長和代表與會，包括雲林科技大學校長楊能舒、長榮大學校長李泳龍、高雄餐旅大學校長陳敦基和多位副校長、國際長等。中華民國駐菲代表徐佩勇、前菲律賓大學學術副總校長Gisela P. Concepcion、前菲律賓大學執行副總校長Teodoro J. Herbosa等人也線上參與。

巴斯克華相當重視人才素養的提升，強調菲律賓須培育高水準的專家和專業知識，以建立具創新能力的人力與知識資本，與菲律賓相比，台灣的高等教育體系更成熟，他未來上任後，將強化雙方學術界和產業界夥伴關係。阿巴洛斯則談到教育是弭平貧苦最好的方式，任何發展都要以教育為本。東南亞教育交流協會講座教授吳英明表示，大學在全球治理可以扮演很多角色，希望台菲互動能夠進入新的里程碑，不只是密切，更是以鄰居的方式彼此分享、互助。

楊校長最後表示，希望疫情趕快落幕，能夠恢復菲律賓大學(UP)的學術訪問與定期交流活動，如果明年情況允許，東南亞教育交流協會將組代表團訪菲，參加2023年2月舉行的UP校長交接儀式。