曾被封為「台灣地下饒舌第一人」的饒舌紅星熱狗(MC HotDog)，近年擔任《中國有嘻哈》、《中國新說唱》明星製作人兼評審，讓他名氣更上一層樓，而感情方面也收穫滿滿，和女友鄭年均穩定交往多年，育有3歲愛女「小小啵」；近期他推出新專輯，不過其中一首歌卻引發網友關注，指歌詞不尊重人氣女星angelababy和歌手鄧紫棋。

台灣饒舌歌手熱狗於6月22日上傳新歌Ladyboy，不過卻因歌詞惹上爭議，歌詞中提到：「小心我把妳當成凳子騎，又愛又恨死妳，那個差不多的姑娘會不會正是妳，妳是我的 angelababy 還是卑鄙，又maybe」歌詞中的凳子騎諧音鄧紫棋，有一語雙關的意味，提到angelababy還帶了負面詞彙，讓許多粉絲感到不滿，認為熱狗不尊重女性，「用名字的諧音梗真的很不尊重人」、「這是在罵人吧」、「這可以告他了吧」、「沒事吧？rapper是不用罵人的話就不會發歌了嗎？」、「只會罵人押韻的rapper」

鄧紫棋曾在2019年寫過一首《差不多姑娘》，當時坦言是在致敬熱狗，當時寫完之後還想拿給熱狗看，熱狗早在2012年推出《差不多先生》，時隔七年鄧紫棋參加說唱節目改編熱狗的歌，當時還有在熱狗面前表演，熱狗當時評價鄧紫棋的改編很有自己的風格「她舞台上那個動作那個狠勁，真的就是一個說唱歌手的範，很多女rapper都可以看看紫棋的表演，我覺得她很會表演。」

熱狗新歌提到了兩位女藝人。（圖／微博）

而angelababy的助理發文回應：「不好意思，不是你的 angelababy 」，配圖文字是：「姐不吃你這套」，疑似藉由工作人員委婉發聲。