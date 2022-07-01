通膨加劇，消費性電子市場未見落底，也使得半導體砍單風暴持續擴大，最新傳出，全球指標性MCU(微控制器)大廠意法半導體、英飛凌、德儀等MCU廠報價出現下滑，這也衝擊台股相關族群今日重挫，新唐(4919)一度重挫近7%，盛群(6202)也大跌近6.5%，啟動80元大關保衛戰，應廣(6716)跌幅也逾6%，松翰(5471)也下挫逾3.5%。面對消費性市場的修正尚未見底，台系MCU廠也持續轉向車用、32位元等高階應用，力抗宏觀頹勢。

消費性電子今年一路以來景氣未見好轉，也導致半導體晶片頻傳砍單，MCU卻為其中相對承壓的領域，只是，最新傳出指標性國際大廠意法半導體、英飛凌、德儀等MCU廠報價出現下滑，這也遭解讀為市場恐出現反轉，引發今日台股MCU族群出現調節賣壓。

目前大陸消費型家電市場終端需求明顯下滑，加上MCU各廠商毛利已達歷史高峰，轉嫁能力受限。台系MCU廠去年就曾出現遭陸削價競爭，惟台廠在技術上享有領先優勢，也持續朝向車用、32位元等較高階領域布局，拉開差異度，避免削價競爭。

新唐積極發展車用領域，據悉，目前在車用加上工控的營收占比已經攀升到四成水準，後續可望透過已經併入旗下的日本新唐(NTCJ)擴大在全球前裝車用零組件的出貨占比，有利於支撐毛利率維持高檔。

盛群則持續擴大在32位元的布局，法人指出，盛群目前在32位元MCU接單強勁，包括白色家電、電競以及網通等客戶的訂單，現階段客戶訂單維持續強到年底，加上今年產能取得相較去年成長，預期盛群今年32位元MCU出貨表現有機會挑戰逐季看增。