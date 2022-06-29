今天在棒壇傳出大消息，日本職棒公告我國強投陳偉殷正式成為自由球員，陳偉殷在6月22日遭阪神虎放進指定讓渡名單，目前已滿7天，在沒有任何球隊與他接觸下，他轉為自由球員身份，阪神虎官方推特同時發出消息表示與陳偉殷解除合約，現在陳偉殷的未來動向將成為熱議話題。

我國旅日強投陳偉殷22日被所屬日職阪神虎告知為戰力外，若在7天內沒有其他球隊延攬，他就會成為自由球員，當時陳偉殷透過經紀公司表示打算先走完流程，並說：「謝謝大家關心。」而如今7天過後並未有球隊與他交涉，這個結果終究還是來臨了。

日職官網今天在自由選手欄目加上陳偉殷名字，阪神虎官方推特也發出消息說：「我們與陳偉殷選手已解除合約，公告周知。」也讓一切消息獲得證實。陳偉殷2020年重返日職加盟羅德，去年則以2年400萬美元轉投阪神，不過因傷僅出賽2場，留下1勝0敗自責分率3.86成績。

今年36歲的陳偉殷2004年就加盟日職，在中日龍待到2011年，期間表現出色，2009年更奪下中央聯盟自責分率王。2012年他決定赴美挑戰大聯盟，以3年1138.3萬美元合約加入金鶯，2016年投身馬林魚，合約是5年8000萬美元，無奈在2019年底遭球隊釋出，接著重返日本延續旅外棒球生涯。