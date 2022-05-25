今天在大聯盟場上洋基以7：6險勝金鶯，雙方死鬥到延長賽第11局才分出勝負，11局下半洋基靠捕手崔文諾(Jose Trevino)敲出再見一壘安打拿下勝利，奪得本季第30勝，目前戰績依舊傲視全聯盟，此外擔任二壘手的托瑞斯(Gleyber Torres)表現出色，貢獻2分打點跑回3分，賽前他對金鶯63場打擊率為.321，堪稱「獵鶯殺手」。

Gleyber Torres the Orioles killer is BACK! 3-0 Yankees! pic.twitter.com/KmqEf7bK77 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 25, 2022

洋基派出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)擔任先發投手，此戰他主投6局被敲4安打責失2分(1轟)，送出5次三振沒有保送，6局投完球隊以3：1領先，保有勝投資格。洋基開賽後立刻得分，一壘手雷佐(Anthony Rizzo)敲出本季第11轟，接著3局捕手崔文諾也貢獻陽春炮，第4局換托瑞斯開轟，洋基在比賽前段上演精采的煙火秀。

Gleyber Torres was back to his old ways against the O's tonight. After failing to homer in his last 36 games against Baltimore, he had two tonight, including this seventh-inning blast! pic.twitter.com/o7ncXUy7Fr — YES Network (@YESNetwork) May 25, 2022

5局金鶯討回1分，7局更是灌進4分，洋基牛棚金恩(Michael King)慘遭痛擊，此局金鶯敲了2發全壘打，將比數超前至5：3，但下半局托瑞斯再度開炮討回1分，崔文諾則貢獻安打強勢將比數追平，此戰托瑞斯和崔文諾實在太出色，合計敲出5安打(3轟)貢獻5分打點、跑回4分，就算「法官」賈吉(Aaron Judge)、「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)合計7支0也沒有關係。

Jose Trevino was pointing up and shouting "papi" after his walk-off hit



Today was his father's birthday. His father passed away in 2014 pic.twitter.com/btLE3N4uX1 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 25, 2022

比賽打完9局進入延長，11局金鶯率先取分，派貝克(Brian Baker)關門，沒想到只解決1人，隨後連被後段棒次奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)、M.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)、崔文諾敲出安打拿下2分，崔文諾擊出再見安打，洋基最後就以1分險勝，也讓金鶯投手貝克吞下敗投，洋基則由施密特(Clarke Schmidt)拿下勝投，目前出賽6場自責分率僅0.69。