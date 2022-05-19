今天在大聯盟場上洋基以3：2險勝金鶯，在系列賽橫掃對手並取得4連勝，目前以28勝9敗的傲人戰績排在聯盟龍頭，此戰洋基派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發，他表現出色，投7局僅失2分，成功拿下本季第4勝，而比賽最後關頭球隊沒派查普曼(Aroldis Chapman)關門，讓本季僅失1分的荷莫斯(Clay Holmes)終結比賽，他也拿下第3次救援成功。

Gleyber gets us started pic.twitter.com/kp7uGOtQ7q — New York Yankees (@Yankees) May 18, 2022

本季的洋基繳出驚人表現，在打擊上屢屢用全壘打攻陷對手，不過此戰他們罕見沒有揮出全壘打，但仍贏得勝利，寇爾投7局被敲6安打責失2分，送出5次三振沒有保送，穩穩取得本季第4勝，目前他出賽8場自責分率是2.89。此戰他在第6局才失手，被金鶯連續敲安打失掉首分，接著曼西尼(Trey Mancini)再靠野手選擇取得第2分。

但寇爾連續製造高飛球和內野飛球出局，成功度過危機，7局則完成三上三下，結束投球任務，下場時球隊以3：2領先。剩下2局洋基靠荷莫斯稱場，8局他雖然被敲一壘安打，但隨後製造雙殺撲滅對手反攻氣勢，9局先飆出三振，再製造兩個滾地球出局守住比賽，本季他出賽19場拿下4勝0敗3救援成功，自責分率僅0.44，是洋基目前最強勢的投手。

A quality outing for Cole at Camden. @GerritCole45 👏 pic.twitter.com/iD0mUjqwtX — New York Yankees (@Yankees) May 19, 2022

而洋基在比賽首局早已打下3分，托瑞斯(Gleyber Torres)敲出二壘安打取得首分，之後金鶯先發萊爾斯(Jordan Lyles)送出暴投，讓洋基跑者輕鬆追加2分，最後萊爾斯雖然也撐了7局，還飆出8K，但還是無奈吞下敗投，目前戰績2勝4敗自責分率4.11。此外洋基主炮「法官」賈吉(Aaron Judge)罕見繳出4支0慘澹成績，不過球隊照樣取勝，他仍以14轟暫居聯盟全壘打王位置。