台北市立動物園企業工會向北市教育局提交陳情書。（游念育攝）

台北市立動物園企業工會今在北市府提出陳情，由於動物園薪資偏低，無法穩定招募人力，盼能提高薪資，但園方最後卻以提高「危險加給」為方式，而危險加給是以照顧動物危險程度區分，最低僅加給700元，引發員工不滿，盼園方能不分級全部提升為3000元。對此，教育局承諾，將開勞資會討論出可接受的方案。

萬物齊漲，唯獨薪水不漲，動物園近年時有專業人員滿腔熱血到職，卻因薪資無法久留，北市立動物園企業工會今在北市府前廣場高喊「動物園要加薪，不是爭取醫藥費」抗議，園方以提高「危險加給」為方式，表面上看立意良好，但危險加給應依照風險係數計算，調漲的核心依據是國人醫療支出漲幅，最低僅700元，工會認為不應有這樣的區分。

北市立動物園企業工會理事長蔡鴻志表示，保育員的薪資無成長性，一開始進來的年輕人都希望能發揮所長，但熱情總會被現實澆熄，他強調，提高薪資不應只有「危險加給」，園方片面拒絕其他方案卻沒有合理說法，也不能只看動物危險，更應重視專業，才能穩定招募人才。

工會表示，以2021年無尾熊媽媽Grace因急性白血病發作，無法繼續養育Joey為例，保育員幾乎是24小時不間斷的照顧Joey的需求，甚至不是單一組保育員可以獨力完成，還必須有其他保育員協力支援，才得以完成。

工會還指出，如果要討論風險，園區內3年近3百件的蛇蹤、野蜂，更是員工都必須面對的共同風險，工會堅決反對同仁薪資差距，要求此次加薪方案，應尊重各類專業，全面提高薪資。

動物園表示，近年隨著動物園照養的物種多樣性與動物個體數量增加，以致保育員需面臨動物危險行為潛藏的風險，而動物園危險職務加給從1990年至今，已超過30年未調升。

園方指出，今年已開過4次修訂討論會，並邀請工會代表出席，會議中未達成共識，將再與企業工會代表開會討論，預計今年7月底前擬定修正草案爭取調整危險職務加給額度。

動物園發言人曹先紹強調，如果要調整薪資本俸，會涉及全國專業技工，園方才會提出調整危險職務加給；教育局人事主任王秋萍表示，園方和教育局都有共識，會開勞資會議，討論出大家能夠接受的方案，透過法定程序跟行政院爭取。