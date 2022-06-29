路透社援引知情人士報導，特斯拉公司已經關閉其位於加州聖馬特奧市（San Mateo）的辦公室，並解雇了大約200名在該事業據點負責自動駕駛輔助系統的員工。外界認為特斯拉此舉是為了加速削減成本。

該消息人士表示，大多數遭裁撤的員工都是時薪人員。

特斯拉執行長馬斯克本月初曾向管理高層表示，他對經濟有一種「超級糟的感覺」，並表示這家電動車製造商需要裁員約10%。

之後馬斯克表示，這個裁員10%的計畫僅針對領月薪的員工，時薪人員仍將增加。

卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）電氣與電腦工程學教授Raj Rajkumar表示，顯然特斯拉進入了大砍成本模式。這個裁員消息可能意味著因上海封控停工、原材料成本不斷攀升以及供應鏈問題，特斯拉今年第二季的情況可能相當嚴竣。

報導指出，消息人士是聖馬特奧市被解雇的員工之一，他表示，該衛星辦公室的員工此前曾被通知待辦公室租約到期後，他們將自本月起分階段搬到位於帕羅奧圖市（Palo Alto）的辦公室，但大多數人員都在周二遭到解雇，「是的，我們感到非常震驚，真的是措手不及」。

特斯拉尚未回應路透社的置評請求。

彭博社率先報導特斯拉這個裁員消息。

此前馬斯克曾表示，特斯拉在德州和柏林的新工廠是「巨大的金爐」，由於電池短缺和中國塞港問題，這兩座新廠難以提高產量，並「燒掉了數十億美元」，馬斯克表示：「裡面發出轟隆隆的巨響，這都是錢在燒的聲音」。

馬斯克表示，上海為了防疫而停工停產，這事「非常、非常困難」，停產不僅影響特斯拉上海廠的電動車生產，也影響了加州廠的車輛生產，因為該廠使用的部分零組件來自中國。他表示：「過去兩年絕對是一場供應斷鏈的噩夢，一件接著一件發生，到現在我們尚未擺脫這場噩夢」。馬斯克並提到特斯拉最關心的是「如何讓工廠維持運轉，這樣才能付薪水，也才不會破產」。