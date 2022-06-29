伊森霍克特地為角色設計專屬肢體語言。（UIP提供）

梅森塔姆斯在劇中遭伊森霍克綁架。（UIP提供）

暑期最駭人驚悚片《闇黑電話》由4度入圍奧斯卡金像獎的伊森霍克主演，他稱「擄童怪」是他演藝生涯中最可怕的角色，尤其片中他所戴的駭人面具，「看到這個面具，真的算是我見過最恐怖的東西了，有夠詭異的，有時在笑、有時臭臉、有時沒嘴巴、有時沒眼睛，包準你看過再也忘不掉。」

對伊森霍克來說，戴著面具演戲最大的挑戰就是該如何和其他演員產生情感互動，「我們從小到大都習慣以其他人的臉部表情來解讀他們的情緒，當人們遮住臉，你就會自動仔細觀察他們的手勢和肢體語言。」為這個角色設計獨特的手勢和肢體語言，對他來說是一項很有趣的挑戰。

擄童怪戴的面具由湯姆薩維尼設計，他是一位知名特效化妝師，曾經為許多恐怖片打造特效化妝，包括《十三號星期五》、《德州電鋸殺人狂2》等片。

《闇黑電話》故事敘述一個害羞但聰明的13歲男孩芬尼（梅森塔姆斯 飾），被一名變態殺手綁架，並被關在一間經過隔音的地下室，所以不管他如何大聲尖叫也沒有用。當牆上一具壞掉的電話開始響起時，芬尼發現他可以聽到殺手之前的受害者的聲音，而且他們亟力想要確保他們發生的慘事不會發生在芬尼身上。台灣於7月1日驚悚上映。