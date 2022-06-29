台中一中商圈「豪大雞排」主打比臉還大的雞排，廣受民眾歡迎，更紅遍海外，不少外國遊客來台也都會朝聖，近日卻無預警傳出500萬頂讓消息，震驚外界。對此老闆坦言受到疫情衝擊，萌生退休念頭，加上房子也是自有的，因此想淡出幕前。

據了解，房仲表示，除了豪大雞排外，附近其實還有5、6間攤商也決定收攤退休，包括一家已有10多年歷史的臭豆腐，都受到疫情影響，因此租約到期後，索性不續約，直接收攤。

疫情爆發後，雖然豪大雞排生意仍算不錯，但明顯也受到衝擊，老闆年紀已超過50歲，覺得疲累，加上房屋為自有，因此萌生退休念頭，專心當「包租公」，五層透天厝開出500萬頂讓、月租25萬，低於行情，已有不少業者關注探詢。

房仲說，疫情至今已超過2年，但仍未有停歇跡象，雖然近期有所復甦，但與疫情前的收入實在無法相比，許多業者也都是邊營業邊觀望，猶豫是否要拉下鐵門。